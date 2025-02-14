أمريكا:حادث مروري مروع بسبب الضباب القطبي بولاية أوريجون

ما نتائج أول اجتماعات لجنة إعمار غزة بنقابة المهندسين؟

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

ماذا قال رئيس الوزراء عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة في مؤتمره الصحفي اليوم؟