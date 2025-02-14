 أمريكا:حادث مروري مروع بسبب الضباب القطبي بولاية أوريجون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا:حادث مروري مروع بسبب الضباب القطبي بولاية أوريجون


نشر في: الجمعة 14 فبراير 2025 - 12:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 فبراير 2025 - 12:49 ص

 قالت السلطات الأمريكية إن حادثا مروريا على طريق سريع بالقرب من بورتلاند بولاية أوريجون بسبب ضعف الرؤية الناجم عن الضباب القطبي تسبب فى تصادم أكثر من 100 مركبة.

 

 


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