أمريكا:حادث مروري مروع بسبب الضباب القطبي بولاية أوريجون

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قالت السلطات الأمريكية إن حادثا مروريا على طريق سريع بالقرب من بورتلاند بولاية أوريجون بسبب ضعف الرؤية الناجم عن الضباب القطبي تسبب فى تصادم أكثر من 100 مركبة.