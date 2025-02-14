أشرف صبحي والخطيب يفتتحان مسجدا في الأقصر

افتتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعبدالمطلب عماره محافظ الأقصر،برفقة حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي ،ورجل الأعمال محمد الجارحي ،اليوم الجمعة، مسجد أبو سلام بمنطقة أرمنت الحيط حيث تمت أعمال الاحلال والتجديد بالمسجد بالجهود الذاتية.

وعلى هامش الافتتاح، أجرى وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر اتصالًا هاتفيًا بوزير الأوقاف، أسامة الأزهري، لمتابعة سير عملية افتتاح المسجد والتأكيد على دوره في خدمة المجتمع.

ومن جانبه، قال وزير الشباب والرياضة: إن المساجد هي بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع.

كما دعا محافظ الأقصر أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع.