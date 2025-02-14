انطلاق فعاليات مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم

وسط قلق بالغ بشأن الاتجاه الجديد للحكومة الأمريكية في الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، يجتمع ساسة ودبلوماسيون بارزون في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم الجمعة.

ويترقب المحللون باهتمام بالغ الخطاب الذي سيلقيه نائب الرئيس الأمريكي جي.دي. فانس.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس في المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى الأحد المقبل في فندق "بايريشر هوف" بميونخ، عاصمة ولاية بافاريا الألمانية.

ومن المنتظر حضور أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 100 وزير أهم اجتماع لخبراء السياسة الأمنية في العالم.

وقبل وقت قصير من المؤتمر كانت هناك حلحلة سريعة غير متوقعة في المفاوضات المحتملة بشأن إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بدون إشراك مباشر لدول الاتحاد الأوروبي. وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي. وتعتزم الولايات المتحدة تحميل الدول الأوروبية العبء العسكري والمالي الرئيسي لتأمين أوكرانيا في المستقبل.

ويفتتح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الدورة الـ61 لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا (التوقيت المحلي)، وسيقدم خلال الافتتاح تقييما للوضع في السياسة الخارجية والأمنية. ومن بين المتحدثين اليوم أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ومن بين الموضوعات المهمة المتوقع مناقشتها في المؤتمر الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وكذلك في سوريا. وستتناول العديد من المناقشات الجماعية أيضا البنية المالية العالمية، وصلابة الديمقراطيات، وتغير المناخ، والسلامة النووية، ومستقبل الذكاء الاصطناعي.





