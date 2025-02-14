ميناء دمياط يستقبل ويرسل شحنات جديدة عبر سفينة أوليمبوس سيوايزش

غادرت السفينة "أوليمبوس سيوايزش" التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، بعد تفريغ 32 حاوية و19 تريلا فارغة ومملوءة، بإجمالي 1031 طنًا من البضائع الواردة.

وأوضح بيان هيئة ميناء دمياط، اليوم، أن السفينة قامت بتحميل 29 حاوية فارغة ومملوءة، بالإضافة إلى 18 تريلا محملة ببضائع تصديرية تشمل الخضروات والفواكه والمنسوجات والضفائر الكهربائية، بإجمالي 650 طنًا متجهة إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفاكيا والدنمارك.

شهد الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية دخول 5 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39,868 طنًا، شملت 19,161 طن يوريا، و6,800 طن أسمنت، و1,108 طن حديد، و4,541 طن ملح خام ومعبأ، و908 طن نترات نشادر، و7,350 طن بضائع متنوعة، بينما بلغ الوارد من البضائع العامة 26,000 طن، شملت 6,224 طن حديد، و4,640 طن ذرة، و4,500 طن سكر، و1,173 طن خشب زان، و1,578 طن أبلاكاش، و4,818 طن قمح، و3,067 طن عدس.

بلغ إجمالي الحاويات الصادرة 1,001 حاوية مكافئة، بينما وصلت الواردات إلى 491 حاوية مكافئة، وسجلت حاويات الترانزيت 3,461 حاوية مكافئة.

كما بلغ رصيد القطاع العام من القمح بالميناء 1,066 طنًا، فيما سجلت مخازن القطاع الخاص 43,596 طنًا، بينما وصلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا إلى 4,978 حركة خلال الـ 24 ساعة الماضية.