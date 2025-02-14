فنربخشة وسوسيداد يحسمان ذهاب ملحق الدوري الأوروبي

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حسم فنربخشة التركي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو مواجهة الذهاب في ملحق الدوري الأوروبي بعد الفوز على أندرلخت البلجيكي بنتيجة 3-0.

وسجل أهداف فنربخشة كل من دوشان تاديتش وإدين دجيكو ويوسف النصيري في الدقائق 11 و42 و57.

وفي مباريات أخرى من ملحق دور الـ16 بالدوري الأوروبي، فاز فرينكفاروزي المجري على فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 1-0.

كما حقق ريال سوسيداد الإسباني الانتصار على ميتيلاند الدنماركي بنتيجة 2-1، وفاز أياكس الهولندي على سانت جيلوا البلجيكي بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب في ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل 20 فبراير.