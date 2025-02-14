مصدر رسمي: مصر توفر 70% من مساعدات غزة دون تتلقى أي رسوم

أكد مصدر رسمي، اليوم الجمعة، أن مصر توفر نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة دون أن تتلقى أي رسوم.

وقال المصدر لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية وتتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى غزة.

وشدد المصدر، على بذل مصر كل ما في وسعها لدعم الشعب الفلسطيني، وأن الموقف المصري ثابت في مساندة حقوق الفلسطينيين والعمل على تخفيف معاناتهم.

وفي هذا السياق، أشار مصدر إلى استمرار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتم حتى ظهر اليوم إدخال 74 شاحنة إغاثية متنوعة، من بينها 14 شاحنة محملة بالوقود.

وأضاف أنه تم إدخال 266 شاحنة أمس الخميس، تضمنت 24 شاحنة وقود وغاز، بالإضافة إلى استقبال 40 مصابًا فلسطينيًا و35 مرافقًا لهم، حيث تم تحويلهم إلى المستشفيات المصرية المقررة.