كويتي يشارك في إدخال المساعدات لغزة: مصر لم تطلب منا أموالا وقدمت لنا كل التسهيلات

نفى جاسر التمار مستشار رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وعضو وفد المساعدات غزة والذي يقود بنفسه إدخال عدد من الشاحنات، الشائعات التي تزعم حصول مصر على أموال نظير دخول المساعدات لقطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إنه لم يُطلب منهم أي أموال نظير دخول المساعدات.

وأضاف أنهم لم يروا من الجانب المصري إلا الكلمة الطيبة وكذلك التسهيلات في العمل على إدخال المساعدات للقطاع.

ولفت إلى أنه موجود كل شهر لإدخال المساعدات، موضحًا أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لإدخال المساعدات.

وتابع: «نضع مصر فوق الرؤوس على الجهود المبذولة من أجل دخول المساعدات».

وكان مصدر رسمي مصري قد قال في وقت سابق من اليوم، إن مصر لا تتلقى أي رسوم مقابل إدخال المساعدات إلى غزة، خلافًا لما يشاع.

وأضاف في تصريحات أوردتها قناة القاهرة الإخبارية، أنَّ مصر توفر نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة دون أن تتلقى أي رسوم.

وشدد على أن القاهرة كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية، وتتحمل أعباء كبيرة لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع في ظل الظروف الصعبة.

وأوضح المصدر أنَّ مصر تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للفلسطينيين، وزيادة الجهود لمساعدتهم على تجاوز الكارثة الإنسانية التي يعانون منها.

وأشار إلى أن الجهود المصرية مستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال المساعي السياسية أو عبر تقديم المساعدات الميدانية، مؤكدًا أن الموقف المصري ثابت في مساندة الحقوق الفلسطينية والعمل على تخفيف معاناة الفلسطينيين.