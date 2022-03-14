وزير خارجية أوكرانيا: يجب إعاقة قدرة الآلة الروسية على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إنه يجب إعاقة قدرة آلة الحرب الروسية على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب بحق الأوكرانيين.

وأضاف في تصريح له، اليوم الاثنين، أن بلاده تشدد على ضرورة تسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.