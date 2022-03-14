بثت قناة "العربية" لقطات أظهرت دمارًا هائلًا أصبحت عليه مدينة خاركيف الأوكرانية من جرّاء القصف الروسي المتواصل على المدينة.

وأمس الأحد، قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، إنها شنت هجوم معاكس على القوات الروسية فى خاركيف وميكولايف، مشيرة إلى أن حصار كييف غير وارد فى المستقبل القريب.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.