تحرير 310 محاضر للمخالفين من التجار في حملة مكبرة على أسواق كفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بمدن محافظة كفر الشيخ، من تحرير 310 محاضر للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز وغلق مقهيين لضبط شيش.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملات تمكنت من تحرير 310 محاضر، من بينها 46 نقص وزن، و17 محضر مواصفات، و96 مخالفة أخرى، وضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج السلخانه، ولحوم مجمدة غير صالحه،وحررت الحملة 8 محاضر، كما حررت الحملات 142 محضراً متنوعاً، كما تم ضبط تصرف في 500 كيلو دقيق مدعم، كما تم ضبط عدد من الشيش بأحد المقاهي.

وأضاف نور الدين أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية، والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الإتجار في السلع المدعمة بالسوق السوداء بغرض التربح.