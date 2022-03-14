قدمت مجموعة التعدين البريطانية الأسترالية العملاقة ريو تينتو جروب عرضا لشراء شركة النحاس تركواز هيل ريسورسز ليمتد للنحاس مقابل7ر2 مليار دولار في محاولة لتعزيز سيطرتها على منجم نحاس كبير في منغوليا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ريو تينتو ثاني أكبر شركة تعدين في العالم تسعى إلى زيادة استثماراتها فيما تسمى معادن المستقبل، وهي الموارد الطبيعية مثل النحاس والنيكل التي تعتبر مكونات أساسية في العديد من صناعات التحول نحو الطاقة الخضراء.



وأضافت بلومبرج أن صفقة الاستحواذ على تركواز هيل ريسورسز يمكن أن تسهل الكثير من المشكلات التي تواجهها ريو تينتو في مشروع تعدين النحاس أويو تولجوي الرئيسي لديها، والذي يواجه ارتفاعا في النفقات وخلافات مع حكومة منغوليا وشركة توركوايز هيل.



كانت ريو تينتو قد أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي التوصل إلى اتفاق مع شركة تركواز هيل ريسورسز وحكومة منغوليا لبدء الأعمال تحت الأرض في مشروع منجم نحاس أويو تولجوي المنغولي.



وينهي الاتفاق خلافا مستمرا منذ مدة طويلة حول توسعات مشروع منجم النحاس.



ومن المتوقع بدء الأعمال تحت الأرض خلال الأيام المقبلة على أن يتم استخراج أول كميات كبيرة من خام النحاس من المنجم خلال النصف الأول من العام المقبل.



وكجزء من الاتفاق ستتنازل شركة تراكواز هيل عن قرض قيمته 4ر2 مليار دولار للحكومة المنغولية.



في الوقت نفسه ستعدل ريو تينتو وتراكواز هيل العناصر الرئيسية للاتفاقية الموقعة في نيسان/أبريل 2021 لضمان توافر التمويل المناسب لمشروع تولجوي. ويقدر رأسمال المشروع بحوالي 925ر6 مليار دولار منها 175 مليون دولار مرتبطة بتأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية 2021. في الوقت نفسه فإن النفقات المتوقعة للأعمال المتبقية تحت الأرض في المشروع تقدر بنحو 8ر1 مليار دولار.



كما يقضي الاتفاق الأخير تعزيز التعاون بين شركتي ريو تينتو وتراكوز هيل من ناحية وشركة إردينيز أويو تولجوي المملوكة للدولة في منغوليا في مراقبة تطورات أعمال التعدين تحت الأرض وتحسين الظروف البيئية والاجتماعية في منطقة المشروع والقواعد ذات الصلة بالحوكمة.