الحوثيون: قتيلان و4 جرحى بانفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة اليمنية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين باليمن، مساء اليوم الإثنين، سقوط قتيلين وأربعة مصابين جراء انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة صنعاء.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العميد عبدالخالق العجري في بيان ، إن انفجارا حدث في شارع 22 مايو أمام فندق الشذروان بمديرية السبعين بصنعاء.



ولفت العجري إلى أن الحادثة "ناجمة عن عبوتين ناسفتين، انفجرتا بشخصين حاولا وضعها أمام الفندق".



وأفاد العجري بأن "الانفجارين أسفرا عن مقتل الشخصين وإصابة 4 مواطنين بينهم حارس الفندق الذي تعرض لإصابات بالغة".



وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن" التحقيقات لاتزال جارية للكشف عن ملابسات الجريمة".



ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.



وتخضع العاصمة صنعاء لسيطرة الحوثيين منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية في عام 2014، بقوة السلاح.