ارتفاع حاد للذهب بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعا حادا خلال تعاملات اليوم الاثنين ،مع تراجع الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية عقب انهيار بنكي سيليكون فالي بنك (إس.في.بي) وسيجنتشر بنك الأمريكيين خلال اليومين الماضيين وتراجع أسعار الأسهم في أغلب بورصات العالم.

يأتي ذلك رغم إعلان وزارة الخزانة ومؤسسة ضمان الودائع الاتحادية الأمريكية ضمان الحماية الكاملة لأموال المودعين في البنكين بما في ذلك الودائع التي تزيد قيمتها على 250 ألف دولار.

كما تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 05ر1% إلى 48ر103 نقطة. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية العشرية إلى حوالي 47ر3%.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 30ر49 دولار إلى 50ر1916 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل. وارتفع سعر الفضة بمقدار 4170ر1 دولار إلى 848ر21 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0230ر0 دولار إلى 0535ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

يأتي ذلك في حين تتركز الأنظار غدا على بيانات التضخم في الولايات المتحدة واجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل في ظل توقعات قوية بزيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

كما تترقب الأسواق اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يومي21 و22 مارس الحالي، واجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي يوم 23 مارس الحالي.

وتراجعت التوقعات بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهور المقبلة في ظل تداعيات ثاني أكبر انهيار مصرفي في الولايات المتحدة على الإطلاق.