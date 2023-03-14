ولي عهد اليابان وقرينته يعتزمان حضور حفل تتويج ملك بريطانيا

أعلنت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري في اليابان، أمس الاثنين، أن ولي العهد الأمير أكيشينو وقرينته الأميرة كيكو يعتزمان حضور حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في لندن، يوم 6 مايو المقبل.



وقالت الوكالة، إن مجلس الوزراء الياباني سيوافق على الخطة بمجرد تلقي اليابان دعوة رسمية من بريطانيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، اليوم الثلاثاء.



يذكر أن ولي العهد أكيشينو هو الشقيق الأصغر لإمبراطور اليابان ناروهيتو.



وعادة ما يحضر ولي العهد الياباني الاحتفالات المتعلقة بحفلات تتويج العائلات الملكية الأجنبية، بدلا من الإمبراطور.



ومن المتوقع أن يزور الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو بريطانيا في مناسبة أخرى كضيفي دولة بدعوة من الملك تشارلز الثالث.