سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين على الأقل

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين على الأقل باتجاه البحر الشرقي، الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان، حسبما ذكرت القوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأركان العامة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى. ولم يكن معروفا في البداية إلى أي مدى حلقا.

ويحظر على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية بموجب قرارات الأمم المتحدة. ويمكن تجهيز هذه الصواريخ، اعتمادا على تصميمها، برأس حربي نووي. وزادت كوريا الشمالية من نطاق وسرعة تجاربها الصاروخية منذ العام الماضي.

وجاءت عمليات الإطلاق بعد يوم من بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورة مشتركة كبرى أطلق عليها اسم "درع الحرية".

وكانت بيونج يانج قد هددت مؤخرا باتخاذ إجراءات مضادة إذا أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المزيد من التدريبات العسكرية. واعتُبر ذلك بمثابة سلسلة جديدة من التجارب الصاروخية أو تجربة نووية جديدة من قبل مراقبين إقليميين.

وترفض واشنطن وسول اتهامات بيونج يانج المتكررة بأن المناورات جزء من الاستعدادات لشن هجوم.

وقالت كوريا الشمالية إنها أطلقت صاروخين من غواصة في البحر الشرقي يوم الأحد. ويقال إن هذا الاختبار كان بمثابة رادع نووي أيضا.

وازدادت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بشكل كبير مرة أخرى منذ العام الماضي. وتختبر كوريا الشمالية بشكل متزايد صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.