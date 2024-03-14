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قالت الفنانة فيفي عبده، إنها دائما ما تدعو الله عز وجل أن يُطيل في عمرها.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الخميس: «كل يوم بدعي ربنا وأقوله طوِّل في عمري شوية.. على الأقل علشان أنا مشوفتش الدنيا وأنا مبسوطة إني عايشة وشايفة الدنيا».

وتابعت: «أنا عاوزة ربنا يديني طولة العمر مع الصحة لإنها تاج على الرؤوس»، مشيرة إلى أنها شعرت بقيمة الصحة بعد الأزمة المرضية التي تعرضت لها في الفترة الماضية.

واستكملت: «دايما بدعي ربنا إنه ياخدني وأنا ماشية على رجلي ومحدش يشيلني.. وقلت لولادي لما أموت سيبوني يومين بره علشان تتأكدوا إني مُت فعلا.. لإن فيه ناس بتجيلها غيبوبة سكر ويرجعوا يفوقوا».

وعن سبب حبها للحياة، قالت فيفي: «بحب الحياة علشان مشفتهاش .. أنا طول عمري شقيانة وبشتغل ومشفتش حاجة.. يعني أنا رحت مثلا صوّرت في شرم الشيخ لكن مشفتهاش، دلوقتي بشوفها وأنا عاوزة أستمتع ببلدي».