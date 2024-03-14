مطالبات دولية بوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

طالبت بعثات عدد من الدول، مساء الأربعاء، جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، بوقف هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر.

وأدان بيان مشترك صادر بعثات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان ونيوزلندا لدى اليمن، هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".

وأعرب البيان عن قلقه العميق تجاه الهجوم الحوثي الذي استهدف مؤخرا السفينة "ترو كونفيدنس"، مما تسبب في مقتل فلبينيين اثنين وآخر فيتنامي.

ودعا البيان جماعة الحوثي إلى وقف هذه الهجمات على الفور، معتبرا إياها غير قانونية ولا تخدم سوى زعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالشعب اليمني.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى.