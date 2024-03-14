زعيم الحوثيين يهدد بملاحقة السفن في المحيط الهندي ومنع مرورها عبر رأس الرجاء الصالح

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أعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم الخميس، أنها استهدفت 73 سفينة وبارجة في البحر الأحمر وخليج عدن، منذ بدء عملياتها في نوفمبر الماضي.

وقال زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة "استهدفنا 73 سفينة وبارجة في البحر الأحمر وخليج عدن، منذ بدء عملياتنا نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وأضاف الحوثي "نتجه إلى منع عبور السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح".

وأعلن زعيم الحوثيين مقتل 34 من عناصر جماعته، وإصابة آخرين في العمليات التي تقوم بها الجماعة، في إشارة إلى سقوطهم جراء الضربات الأمريكية البريطانية.

وتوعد قائلا "توجهنا الجاد أن نستمر وأن نواصل بفاعلية وبتوسيع مدى عملياتنا لتصل إلى مناطق وإلى مواقع لم يتوقعها العدو أبداً".

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.