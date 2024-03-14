شركات يابانية كبرى تلبي مطالب زيادة الأجور بالكامل

استجابت العديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل كامل لمطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور، وذلك خلال مفاوضات "شونتو" (مصطلح ياباني يشير إلى مفاوضات الأجور السنوية بين النقابات العمالية وأصحاب العمل)، اليوم الأربعاء، حيث تعاني هذه الشركات من نقص في العمالة.

وكانت النقابات العمالية دعت إلى زيادات في الأجور أكبر من تلك التي سعت إليها محادثات شونتو العام الماضي، بشكل يتجاوز الارتفاع في معدل التضخم.

وذكرت وكالة جيجي اليابانية أن نقابات شركات الإلكترونيات الكبرى سعت إلى زيادة في الأجور بمقدار 13 ألف ين شهريا، وهو أكبر طلب منذ بدء بيانات المقارنة في عام 1998.

وقالت وكالة جيجي إن شركات هيتاشي ليمتد، وتوشيبا، وميتسوبيشي إلكتريك كوربريشن، وإن إي سي، وفوجيتسو ليمتد، وباناسونيك هولدينج، لبت مطالب نقاباتهم بالكامل.