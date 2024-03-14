غرق قارب صيد على متنه 11 شخصا قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية اليوم الخميس، مما أسفر عن فقدان شخص بينما تم إنقاذ 10 آخرين، حسبما ذكر خفر السواحل.

وقال خفر السواحل إن أربعة كوريين جنوبيين وسبعة أجانب كانوا على متن القارب عندما غرق في المياه على بعد 6ر4 ميل بحري جنوب جزيرة يوكجي قبالة مدينة تونجيونج الساحلية ، على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب سول، بعد إرسال نداء استغاثة في الساعة 0415 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وتم إنقاذ عشرة من أفراد الطاقم من قبل خفر السواحل والقوارب القريبة ، لكن ثلاثة منهم ما زالوا فاقدين للوعي.

ويجري خفر السواحل عمليات بحث للعثور على آخر بحار متبق باستخدام 13 سفينة وطائرتين.

وغمرت السفينة بالكامل، وفقا للسلطات.