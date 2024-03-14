 القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا في خليج عدن - بوابة الشروق
الخميس 14 مارس 2024 6:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا في خليج عدن


نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 6:40 ص | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 6:40 ص

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية ليل الأربعاء/الخميس، أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها باليمن في خليج عدن.

وأضافت القيادة في بيان: "لم يصيب الصاروخ أي سفن ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار".

وتابعت: "نجحت القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك مع أربعة أنظمة جوية بدون طيار وصاروخ أرض-جو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ودمرتها".

وأوضحت: "تم تحديد الأسلحة كونها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وختم البيان: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك