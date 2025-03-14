 الزمالك يدخل معسكر مغلق استعدادا لسموحة بربع نهائي كأس مصر - بوابة الشروق
الجمعة 14 مارس 2025 12:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يدخل معسكر مغلق استعدادا لسموحة بربع نهائي كأس مصر

الشروق
نشر في: الجمعة 14 مارس 2025 - 12:00 م | آخر تحديث: الجمعة 14 مارس 2025 - 12:00 م

يدخل الفريق الأول بنادي الزمالك معسكرا مغلق اليوم الجمعة، وذلك  استعداداً للقاء سموحة في بطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غداً السبت في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، على ستاد القاهرة الدولي.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي في الرابعة عصراً،وعقب التدريب سيختار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو قائمة  الفريق والتي استنتظم في معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ومن المقرر أن تشهد القائمة عودة محمود جهاد لاعب الوسط بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.


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