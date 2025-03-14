استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرقي نابلس

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استشهد شاب، يوم الجمعة، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سالم شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب عمر عبد الحكيم داود اشتية (21 عامًا) إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة سالم، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة سالم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، كما احتجزوا طفلا.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابة شاب برصاص الاحتلال في رأسه، ونقلته إلى المستشفى بحالة حرجة، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده.