قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، لأنها انتقالية بين فصلي الشتاء والربيع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح الجمعة، أن البلاد تشهد موجة حارة؛ نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت استمرار الموجة الحارة حتى يوم الأربعاء المقبل، قائلة إن يومي الأحد والاثنين ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، إذ تصل العظمى على القاهرة إلى ْ33.

وأشارت إلى أن الأجواء حارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، موضحة أن العظمى على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط العظمى تتراوح ما بين 28 إلى 30 درجة، فيما تصل إلى 36 على جنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن الأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات المساء على أغلب المناطق، موضحة أن الصغرى تتراوح ما بين 18 إلى 19 درجة على القاهرة.

وناشدت المواطنين عدم الانخداع بالدفء خلال تلك الفترة وارتداء الملابس الصيفية؛ لأن البرودة ستعود مرة أخرى، منوهة أن أيام الخميس والجمعة، تشهد انخفاضات في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل.

ونصحت المواطنين بالحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات المساء، حتى منتصف شهر أبريل المقبل، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.