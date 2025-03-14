رئيس وزراء اليونان يجري تعديلا وزاريا بعد تراجع شعبية الحكومة وزيادة الدعم لليمين المتطرف

أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تعديلا وزاريا، فيما تعمل حكومته المحافظة على التصدي لتراجع معدلات الشعبية على خلفية حادث السكة الحديد الذي وقع في 2023 وزيادة الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة.

وفي ظل أحدث تغيير، يتولى وزير الشؤون الرقمية السابق كيرياكوس بيراكاكيس حقيبة وزارة المالية. وينظر إلى بيراكاكيس - 42 عاما على أنه نجم صاعد في حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم.

وفي ايماءة للمحافظيين التقليديين، جرى تعيين ماكيس فوريديس وهو سياسي بخلفية يمينية متطرفة، وزيرا جديدا للهجرة، في تعيين يرجح أنه يهدف إلى إبطاء خسارة الحزب الحاكم للدعم.

وجاء التعديل الوزاري بعد يوم من أداء النائب المحافظ المخضرم كونستانتين تاسولاس رئيسا جديدا لليونان.، حيث خلف كاترينا ساكيلاروبولو التي كانت أول امرأة تشغل المنصب الشرفي إلى حد كبير في البلاد.

ويحاول ميتسوتاكيس، رغم صدارته القوية لاستطلاعات الرأي أمام المعارضة المنقسمة، استعادة الثقة العامة بعد حادث القطار الذي وقع في 2023 وأسفر عن وفاة 57 شخصا وعن مظاهرات واسعة النطاق احتجاجا على الإخفاق المتصور في مساءلة الحكومة.