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بلغ إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية 293.52 تريليون يوان (حوالي 43.8 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية 2018، وفقا لبيانات رسمية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأحد، عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قوله إن حجم الأصول زاد بواقع 6.4% على أساس سنوي.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول المؤسسات المصرفية 268.24 تريليون يوان، بزيادة 6.3%.

وسجلت مؤسسات الأوراق المالية أصولا إجمالية بقيمة 6.95 تريليون يوان حتى نهاية 2018، بزيادة 1.7% على أساس سنوي. وشهدت شركات التأمين تنامي أصولها بنسبة 9.4% إلى 18.33 تريليون يوان.

وارتفعت ديون المؤسسات المالية الصينية بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 267.7 تريليون يوان حتى نهاية 2018، وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني.