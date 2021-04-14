 الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل لقاء قمة بين بوتين وبايدن - بوابة الشروق
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الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل لقاء قمة بين بوتين وبايدن

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 12:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 12:15 م

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل القمة المحتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، موضحا أنه اقتراح جديد سيتم دراسته ومناقشته بشكل أكبر من خلال القنوات الدبلوماسية.

وأضاف بيسكوف - في تصرح اليوم الأربعاء - أن الزعيمين اتفقا على أن موضوع مثل هذا سيتم مناقشته بشكل أكبر من خلال القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي لم يتطرقا خلال اتصالهما الهاتفي أمس الثلاثاء، إلى موضوع المعارض الروسي الكسي نافالني.

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