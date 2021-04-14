قال محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك فرق بين الري الحديث والذكي، مشيرًا إلى أن الأخير يستخدم مقياس الرطوبة والذي يكون عبارة عن مقياس يدوي بسيط بعمود معدني ومؤشر يوضع في التربة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن المؤشر يكون بثلاث درجات توضح حالة التربة سواء كانت جافة أو مشبعة أو رطبة، موضحًا أن المقياس يتيح للمزارع معرفة مدى احتياج التربة للري من عدمه.

وأوضح أن تكلفة جهاز قياس الرطوبة في التربة بسيطة وفي حدود الـ 100 جنيه، فضلًا عن سهولة استخدامه، مضيفًا أنه سيتم ربطه بهاتف المزارع من خلال تطبيق إلكتروني ليستقبل البيانات عن حالة التربة من خلاله.

وأشار إلى التواصل مع المزارعين من خلال إدارة التوجيه المائي بالمحافظات لتدريبهم على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الري الذكي، ذاكرًا أنه يتم عقد ندوات ولقاءات مع المزارعين لشرح تقنيات الري الحديث والذكي.

وذكر أن تكلفة الري الحديث نحو 5 آلاف جنيه للفدان الواحد، ومن الممكن الحصول عليها من خلال قرض من البنك الزراعي، لافتًا إلى أنها توفر زيادة في الإنتاجية المحصولية تصل إلى نحو 40%.

