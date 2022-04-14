كازاخستان تتوقع عودة صادراتها النفطية إلى المستويات الطبيعية أواخر الشهر الحالي

تتوقع كازاخستان عودة صادراتها النفطية عبر روسيا إلى المستويات الطبيعية أواخر الشهر الحالي، في حين مازالت تشعر بالقلق من تداعيات العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، بحسب بولات أكشولاكوف وزير الطاقة الكازاخستاني.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن محطة شحن النفط في البحر الأسود التابعة لكونسرتيوم خطوط أنابيب بحر قزوين أوقفت أعمال الشحن في اثنين من المراسي الثلاث بالميناء أواخر مارس الماضي نتيجة الأضرار الناجمة عن العواصف القوية التي شهدتها المنطقة.



يذكر أن 80% من صادرات النفط الخام الكازاخستاني يتم تصديرها عبر هذه المحطة، الموجودة على ساحل روسيا على البحر الأسود. واضطرت كازاخستان إلى خفض إنتاج النفط الخام انتظارا لإصلاح الأضرار في الميناء.



وقال أكشولاكوف إن الشركة المشغلة لخطوط أنابيب بحر قزوين لديها قطع الغيار الضرورية، لكن الطقس السيئ هو الشيئ الوحيد الذي يعرقل أعمال الإصلاح، مضيفا أن المعدات المتضررة من العواصف ليست معقدة ولا تحتاج إلى وقت طويل لإصلاحها.



وقال الوزير "كنا قد حددنا 15 أبريل كموعد أساسي مؤقت لإصلاح الأضرار.. لكنهم لم يبدأوا الإصلاح حتى الآن" لذلك قد يحتاج الأمر حتى أواخر أبريل الحالي لاستئناف عمليات التصدير بشكل طبيعي.



وقال الوزير يوم 24 مارس الماضي إن عملية الإصلاح لن تحتاج لأكثر من شهر ونصف الشهر.