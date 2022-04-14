تراجعت أسعار النفط بعد يومين من الارتفاعات التي قادت الأسعار من جديدة لفوق مستوى 100 دولار للبرميل، مع قيام المستثمرين بتقييم عدد من العوامل كالغزو الروسي المستمر لأوكرانيا والإغلاقات المرتبطة بكورونا في الصين.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4ر1%، إلا أنها لا تزال في طريقها لتسجيل مكاسب أسبوعية، بعدما ارتفعت بنسبة 11% تقريبا خلال الجلستين السابقتين.

وتراجع سعر خام غرب تكساس تسليم مايو إلى 82ر102 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية عند الساعة السابعة و35 دقيقة صباح اليوم الخميس بتوقيت لندن. وتراجع خام برنت تسليم يونيو بنسبة 2ر1% إلى 51ر107 دولار.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير لها مؤخرا، بأن أعضاء تحالف "أوبك بلس" قدموا 10% فقط من زيادات الإمدادات التي تعهدوا بها للشهر الماضي.

وخفضت الوكالة الدولية توقعاتها للطلب بسبب القيود ذات الصلة بكورونا المفروضة في الصين.

وقفزت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، لأسباب على رأسها نقل كميات من احتياطيات النفط الاستراتيجية إلى المخزونات التجارية.