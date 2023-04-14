 والده انتحر بنفس الطريقة منذ 4 سنوات.. شاب عشريني يتخلص من حياته شنقا بالهرم - بوابة الشروق
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والده انتحر بنفس الطريقة منذ 4 سنوات.. شاب عشريني يتخلص من حياته شنقا بالهرم

تعبيرية
تعبيرية
محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 12:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 12:27 ص

أقدم شاب على التخلص من حياته داخل غرفة والده، شنقا بذات الطريقة الذي انتحر بها والده منذ 4 سنوات بمنطقة الهرم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب متوفي داخل شقته بالهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة الشاب "م.ع"، 25 عاما، وبها آثار خنق حول الرقبة، وبعمل التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته شنقا، لمروره بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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