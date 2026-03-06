البحرين: هجمات إيرانية استهدفت فندقا ومبنيين سكنيين في العاصمة

أفادت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الجمعة بأن هجمات إيرانية استهدفت فندقا واحدا ومبنيين سكنيين في العاصمة المنامة.

وقالت الوزارة على صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي (إكس) "العدوان الإيراني يستهدف فندقا ومبنيين سكنيين في العاصمة المنامة ، دون وقوع خسائر في الأرواح ، فيما تمكن الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع بشقة في أحد المبنيين".

وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن الهجمات الإيرانية استهدفت فندقين ومبنى سكنيا واحد، ولكنها راجعت البيان موضحة أن الهجمات استهدفت فندقا واحدا ومبنيين سكنيين.