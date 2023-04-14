وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي على افتتاح دار القرآن التي لا نظير لها في العالم و إكرامه لأهل القرآن

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في فجر أول يوم من أيام هذا الشهر الفضيل من افتتاح مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم والتي لا نظير لها في العالم، و إكرامه لأهل القرآن لهو عمل عظيم نسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يجزيه عنه خير الجزاء.

جاء ذلك عقب صلاة التراويح اليوم في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، الليلة الوترية الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك، في مقرأة كبار قراء القرآن الكريم لقراءة سورة الكهف، من داخل حجرة المقتنيات النبوية بحضور وزير الأوقاف، والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

وقال الوزير أن هذه الليلة ليلة عظيمة طيبة مباركة، هي تلك الليلة التي تجمعنا في هذا اللقاء القرآني من داخل غرفة طيبة مباركة لما تحويه من آثار حبيبنا ونبينا سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، في ليلة مباركة من الليالي الرمضانية الوترية ، مشيرا أن ما يحدث في هذا الشهر الكريم من إقبال عظيم على بيوت الله (عز وجل) صلاة وقيامًا وتهجدًا واعتكافًا وذكرًا وقراءة قرآن، مع إقبال غير مسبوق على دروس العلم، والمنتديات الفكرية والثقافية كل ذلك يؤكد أن مصر بلد الإيمان والقرآن وستظل كذلك.

واضاف أن ما يقوم به زملاؤنا وأساتذتنا من العلماء في إحياء الملتقيات العلمية والفكرية داخل مصر وخارجها، وما يقوم به أعلام القراء أعلام دولة التلاوة المصرية، وسفراء دولة التلاوة المصرية داخل مصر وخارجها جهد عظيم ومحمود ومشكور في خدمة القرآن الكريم وخدمة دين الله (عز وجل)، وما يقوم به هؤلاء الأعلام من مقارئ قرآنية طوال العام توجت بمشاركتهم في صلاة التراويح وصلاة التهجد، والمقارئ القرآنية بعد صلاة الفجر وعلى مدار اليوم طوال الشهر الكريم، وما يقدمه زملاؤهم من موفدي وزارة الأوقاف إلى مختلف دول العالم يؤكد استعادة مصر لريادتها الدينية ولريادتها في تلاوة القرآن الكريم، ويستعيد ذكرى أجيال عظيمة من هذا البلد العظيم في خدمة القرآن الكريم.

وتأتي هذه الليلة المباركة وهذه النخبة العظيمة المباركة من كبار أعلام دولة التلاوة المصرية لنستمع منهم إلى سورة الكهف في ليلة الجمعة الرمضانية الفريدة الوترية.سائلا الله ( عز وجل) أن يجعلنا فيها من المقبولين وأن تكون ليلة القدر أو أن يبلغنا ليلة القدر أو أن تكون استجابته لنا بلاغا لنا إلى ليلة القدر الليلة المباركة، وأن يجزي هذه النخبة من القراء وزملائهم خير الجزاء والسداد والتوفيق.

وأن يجزي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خير الجزاء عن إكرامه للقرآن الكريم وأهله، وتعهده لدار القرآن الكريم .