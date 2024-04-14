صحة دمياط تستعرض المشكلات التي تواجه المستشفيات والوحدات الصحية خلال إجازة العيد

أجرى فريق وحدة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة في دمياط، بقيادة مسئول الرقابة الداخلية الدكتورة سارة العوضي، جولة بالمرور على عدد من المستشفيات خلال إجازة عيد الفطر.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الصحة بدمياط، اليوم الأحد، أنه تم المرور على مستشفيات "دمياط العام، وفارسكور المركزي، وكفر سعد، والزرقا، وكفر البطيخ المركزي"؛ للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه بجميع المستشفيات، ومتابعة انتظام العمل بالأقسام الفنية بالمستشفيات، ومتابعة أعمال الكهروميكانيكال، وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والوقوف على التحديات التي تواجه المستشفيات، ومتابعة التسجيل الطبي ومدى الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.

كما تم حصر التحديات لعرض تقرير مفصل للدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، لحل المشكلات بالتنسيق مع الإدارات المعنية واتخاذ الإجراءات طبقا للوائح العمل المنظمة.