الحوثيون في اليمن يعبرون عن دعمهم للهجوم الإيراني على إسرائيل



وصف الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران الهجوم الجوي الكبير الذي شنته طهران على إسرائيل بأنه رد "مشروع" على قصف إسرائيلي مشتبه به على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الجماعة المسلحة، محمد عبد السلام، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن إسرائيل "لن تكون قادرة على الإفلات من جرائمها دون عقاب".

ويهاجم مسلحون حوثيون سفنا في البحر الأحمر فيما يقولون إنه رد على الهجوم الإسرائيلي المدمر في قطاع غزة.

وبسبب الهجمات الحوثية المستمرة، تتجنب شركات الشحن الكبرى بشكل متزايد أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا وتبحر حول الطريق الأطول بكثير لرأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا بدلا من ذلك.

ويقول الحوثيون إنهم يريدون فرض حد للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أعقب هجمات شنتها حركة المقاومة (حماس) في إسرائيل في أكتوبر من العام الماضي.