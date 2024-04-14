 قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في الدوري.. عودة نيدفيد وتواجد رضا سليم - بوابة الشروق
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قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في الدوري.. عودة نيدفيد وتواجد رضا سليم

الشروق
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 10:01 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 10:01 م

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مواجهة الزمالك، غدًا الاثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي ضد الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، حمزة علاء

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، محمود متولي، علي معلول، كريم الدبيس، عمر كمال

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، طاهرمحمد طاهر، رضا سليم.

خط الهجوم: انتوني موديست، محمود عبد المنعم كهربا، وسام أبو علي.


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