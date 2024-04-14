استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مواجهة الزمالك، غدًا الاثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي ضد الزمالك على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، حمزة علاء
خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، محمود متولي، علي معلول، كريم الدبيس، عمر كمال
خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، طاهرمحمد طاهر، رضا سليم.
خط الهجوم: انتوني موديست، محمود عبد المنعم كهربا، وسام أبو علي.