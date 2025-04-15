ضياء رشوان: مصر وقطر تبذلان ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ عدة وفود زارت القاهرة منها وفد من حركة حماس، ووفد قطري، ووفد تركي في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية.

وأوضح أنّ مصر وقطر تسلمتا المقترح الإسرائيلي، وتم تقديمه إلى حركة حماس وأعلنت الحركة بدورها أنها تسلمته.

وتابع: «الوسيطان المصري والقطري احتفظا بكل الدعم للقضية الفلسطينية منذ بدء المفاوضات في شهر أكتوبر عام 2023، إلا أنهما كانا وسيطين مطلوب منهما أن ينقلا كل مقترح من طرف إلى آخر، ومن هنا جاء نقل المقترح الإسرائيلي، بكل ما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية من اشتراطات جديدة مثل نزع السلاح وخلافه».

وأكد: «تسليم المطالب هو دور الوسطاء وينتظر دائما رد من الطرف الآخر، وكان هناك وفد من حماس ووفد من قطر ووفد من تركيا حضروا إلى القاهرة أمس».

وكانت حركة حماس، قد قالت إنّ قيادتها تدرس بمسئولية وطنية المقترح الذي تسلّمته من الوسطاء بشأن حرب غزة.

وأضافت الحركة في بيان، أنها ستقدّم ردّها على المقترح في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.

وجدّدت تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن يحقّق أيّ اتفاقٍ قادم وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

كما شددت على ضرورة التوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر تسلمت مقترحًا إسرائيليًّا بشأن الحرب على غزة.

وأضافت المصادر، إن المقترح يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم إطلاق النار.

وأوضحت أن مصر سلمت حركة حماس المقترح الإسرائيلي وتنتظر ردها في أقرب وقت.