باكستان: لن نعترف بإسرائيل أبدا

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أكد وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني عطاءالله تارر، الإثنين، أن باكستان لن تعترف بإسرائيل أبداً في ضوء رؤية مؤسس البلاد القائد محمد علي جناح.

وقال تارر إن الشعب الباكستاني متحد حول قضية فلسطين، وجدد دعم باكستان الثابت والمتواصل للفلسطينيين، ومطالبتها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود قبل عام 1967 والقدس الشريف عاصمتها.

وجاءت تصريحات تارر خلال مشاركته في المناقشة حول قضية فلسطين في جلسة للبرلمان الوطني الباكستاني اليوم.

وأدان وزير الإعلام الباكستاني بأشد العبارات استمرار الفظائع والوحشية والقمع التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الأبرياء في فلسطين، وقال إن باكستان ستواصل رفع صوتها في جميع المحافل الدولية ضد الفظائع الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة المحاصر والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار الوزير الباكستاني إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتنتهك جميع القوانين الدولية.

وأشاد تارار أيضًا بجنوب إفريقيا لرفعها دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وسلط الوزير الضوء على دعم باكستان الفعّال لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية أصدرت بيانًا سياسيًا واضحًا يدين الإبادة الجماعية في غزة.

وتابع قائلاً إن "باكستان لا تزال ثابتة في دعمها للشعب الفلسطيني المظلوم، وستواصل رفع صوتها ضد الظلم في كل محفل عالمي".

وأكد أن قضية فلسطين ليست مجرد مسألة سياسة خارجية، بل هي مرتبطة بهوية باكستان وضميرها الأخلاقي، مضيفاً: ارتباطنا بأرض فلسطين المقدسة يسري في دمائنا.