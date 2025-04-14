أمسية رومانسية كاملة العدد لروائع العندليب في الأوبرا

قدمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، أمسية رومانسية لروائع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، تحت إشراف الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

فعلى المسرح الكبير وتحت لافتة كامل العدد نال نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا أحمد عفت، أحمد محسن، أشرف وليد، ومحمد الخولي إعجاب الجمهور بعد غنائهم لأعمال العندليب الحالمة والموقعة بأسماء عظماء الكلمة واللحن، والتي تضمنها الحفل وكان منها "ظلموه، كامل الأوصاف، حلفني، أحبك، كنت فين، أي دمعة حزن لا، زي الهوا، قارئة الفنجان، حبيبها، ميدلي ملحنين وحليم".

كما أكد ضيف شرف الحفل المطرب الشاب نور الشناوي، حفيد شقيقة حليم والفنان الراحل كمال الشناوي، نظرية توارث جينات الإبداع بعد مشاركته بأداء أغنية "أسمر يا أسمراني"، وعزفت الفرقة في البداية موسيقى روائع العندليب رؤية وإعداد المايسترو محمد الموجي.



جاء الحفل استمراراً لخطط دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى الاحتفاء بعمالقة الإبداع وإعادة إحياء التراث الغنائي والموسيقي العربي سعياً لصون الهوية الفنية.