نيوكاسل يعلن تعافي مدربه من الالتهاب الرئوي

أعلن نيوكاسل يونايتد، تعافي مديره الفني إيدي هاو، بعد إصابته بالتهاب رئوي.

وذكر نيوكاسل عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الإثنين، أن جيسون تيندال وجرايم جونز سيقودان الفريق في مواجهتي كريستال بالاس وأستون فيلا ببطولة الدوري هذا الاسبوع، مؤكدا أنه سيوضح كافة التفاصيل فيما بعد.

من جانبه قال إيدي هاو في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "أشكر جميع المنتمين لنيوكاسل ومجتمع كرة القدم، على رسائلهم وأمنياتهم الحارة، ذلك يعني لي الكثير وكذلك عائلتي".

وأضاف: "أرغب في توجيه الشكر للهيئات الصحية المختصة وطاقم العمل في المستشفى على تفانيهم، أنا ممتن لهم كثيرا على الرعاية الصحية التي حظيت بها وبعد فترة التعافي أتطلع للعودة في أقرب وقت ممكن".

وكان هاو قد دخل المستشفى يوم الجمعة الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية، ليغيب عن قيادة الفريق في المباراة التي اكتسح فيها مانشستر يونايتد 4/1، أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، ليتولى الطاقم المساعد إدارة الفريق فنيا في المباراة.

ويحتل نيوكاسل، بطل كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة.