قيادي بحماس: المقترح الذي نقلته مصر لنا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق

قال قيادي بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اليوم الاثنين إن المقترح الذي نقلته مصر لنا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق.

وأضاف القيادي في تصريحات للجزيرة بأن المقترح الذي نقلته مصر يشمل تهدئة مؤقتة لـ٤٥ يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء.

وغادر وفد حركة "حماس" الفلسطينية القاهرة، الاثنين، عائداً إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد جولة من المفاوضات مع الوسطاء تركزت حول الرد الإسرائيلي الأخير على مقترح مصري لوقف اطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وكانت مصادر مطلعة على المفاوضات، قد صرحت لـ"الشرق" الاخباري: بأن وفد "حماس" وعد بدراسة الرد الإسرائيلي وتقديم رد عليه في غضون أيام.

وكشفت المصادر أن الورقة الإسرائيلية تضمنت العديد من النقاط، منها المطالبة بإطلاق سراح 11 محتجزاً إسرائيلياً مقابل اطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وفق مفاتيح المرحلة السابقة، ووقف إطلاق النار لمدة 40 يوماً يجري خلالها التفاوض على المرحلة الثانية التي تشمل مطلباً إسرائيلياً بتجريد قطاع غزة من السلاح، وإبعاد حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية عن الحكم.