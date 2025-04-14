تفاصيل المقترح الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة: نزع سلاح حماس والإفراج عن الأسرى دون مراسم علنية

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قدّمت إسرائيل مقترحاً لحركة "حماس"، عبر الوسطاء، حول إطار التفاوض لوقف الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية لـ"الشرق"، بأن ملخص الورقة الإسرائيلية (المقترح)، يتضمن إفراج "حماس" في اليوم الأول من سريان الاتفاق عن الجندي الاسرائيلي الأميركي الأسير ألكسندر عيدان، كبادرة خاصة للولايات المتحدة.

وطالبت إسرائيل في مقترحها بـ"نزع السلاح من قطاع غزة"، ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 45 يوماً يمتد إلى 70 يوماً، ويتضمن وقف العمليات العسكرية ودخول المساعدات وتبادل الأسرى.

وفي اليوم الثاني من الهدنة تفرج "حماس" عن 5 أسرى أحياء، مقابل 66 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد و611 أسيراً من غزة.

كما ينص المقترح الإسرائيلي على الإفراج عن الأسرى من دون استعراضات أو مراسم علنية.

نزع السلاح" و"وقف نار دائم"

ويشير المقترح الإسرائيلي إلى "وضع آلية متفق عليها لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين فقط"، كما ينص على أنه "بعد الإفراج عن الأسرى الخمسة تدخل المساعدات والمعدات اللازمة لإيواء النازحين في قطاع غزة".

ويضيف المقترح أنه بعد الإفراج عن المحتجزين الخمسة، يبدأ الجيش الإسرائيلي بإعادة انتشاره في منطقة رفح وشمالي قطاع غزة.

أما في اليوم الثالث تبدأ مفاوضات "اليوم التالي" و"نزع السلاح"، و"إعلان وقف إطلاق نار دائم"، وفقاً للمقترح الإسرائيلي.

وفي اليوم السابع تفرج "حماس" عن 4 أسرى مقابل 54 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد، و500 معتقل بعد 7 أكتوبر.

وبعد إطلاق الأسرى الإسرائيليين في اليوم السابع، سيُعاد انتشار الجيش الإسرائيلي في مناطق شرق شارع صلاح الدين، وفقاً للمقترح الإسرائيلي