 مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي - بوابة الشروق
الإثنين 14 أبريل 2025 11:54 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي

صورةأرشيفيه
صورةأرشيفيه
محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 14 أبريل 2025 - 11:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 أبريل 2025 - 11:39 ص

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 8 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب ميكروباص على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث مصرع شخص، وإصابة 8 آخرين، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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