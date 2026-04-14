غزة: 3 شهداء و11 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 شهداء جدد، و11 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 757 شهيدًا، و2111 إصابة، و760 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و336 شهيدًا، و172 ألفًا و213 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وبعد مرور ستة أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ، أكد المكتب الإعلامي الحكومي، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي «خروقات جسيمة ومنهجية» للاتفاق، بلغت 2400 خرق حتى 14 أبريل 2026، عادًّا ذلك انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني وتقويضًا مباشرًا لبنود التهدئة والبروتوكول الإنساني الملحق بها.

وأوضح المكتب في بيان اليوم الثلاثاء أن الخروقات توزعت على 921 حادثة إطلاق نار، و1109 عمليات قصف واستهداف، إلى جانب 97 توغلًا لآليات عسكرية داخل الأحياء السكنية، و273 عملية نسف طالت منازل ومبانٍ مختلفة، في نمط وصفه بأنه يعكس تصعيدًا مستمرًا رغم سريان الاتفاق.

وأكد المكتب الإعلامي عدم التزام الاحتلال بجملة من البنود الأساسية، من بينها الانسحاب من القطاع، وإدخال المعدات الثقيلة ومواد الإيواء، وتشغيل محطة الكهرباء، إضافة إلى عدم إدخال المستلزمات الطبية والوقود بالكميات المتفق عليها، وفتح معبر رفح بشكل جزئي فقط.

وقال إن استمرار هذه الممارسات يشكل «التفافًا خطيرًا» على اتفاق وقف إطلاق النار، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، ومحملًا الاحتلال المسئولية الكاملة عن تدهور الأوضاع وسقوط الضحايا.

كما دعا البيان الولايات المتحدة والجهات الراعية والوسطاء والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات والوقود ومواد الإيواء بشكل فوري وآمن.