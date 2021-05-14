محافظ كفر الشيخ : استمرار حملات متابعة غلق الحدائق العامة في العيد

أعلن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.



وأكد أنه كلف جميع الأجهزة التنفيذية بالمرور والمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية كافة.



وشدد على أن مدن المحافظة شهدت متابعات وحملات من مجالس المدن؛ لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا، والتأكد من غلق الحدائق كافة.



وأشار إلى أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن، لافتًا أنه يتابع بشكل يومي الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها في جميع المراكز والأحياء؛ للتأكد من استمرار غلق الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات، وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.



ووجه مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، وجميع الجهات المعنية بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكل المراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً.



وناشد المحافظ، المواطنين منع التجمعات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحتهم.



من جانبه تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، غلق الحدائق والمتنزهات في العاصمة، منها حديقة صنعاء والحيوان، والحدائق العامة المجاورة لديوان المحافظة، ومنع تواجد المواطنين في الحدائق العامة، ومنع التجمعات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم.



وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على غمر الحدائق بالمياه، وغلق جميع الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن تجمعات المواطنين، ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعامل بحسم مع المخالفين للإجراءات والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.