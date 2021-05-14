يديعوت أحرونوت: العملية العسكرية في غزة قد تستمر حتى الأحد المقبل

قال مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن العملية العسكرية في غزة قد تستمر حتى الأحد.



وقال المصدر: "إذا تواصلت الإنجازات في غزة، فسيكون من الصواب المضي قدما في وقف إطلاق النار".



وأضاف المصدر الأمني "لم نصل بعد إلى هذا الأمر، هناك بعض الأشياء الأخرى التي يجب القيام بها. لن يحدث ذلك غدا، وسوف يستغرق يومين أو ثلاثة ومن ثم سيبدأ الضغط الدولي الأسبوع المقبل".



وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الولايات المتحدة ستمنح تل أبيب متنفسا لمواصلة العملية حتى يوم الأحد. وذلك بعد وصول المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، هادي عمرو، اليوم الخميس إلى تل أبيب لبحث التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وتشن إسرائيل منذ 8 مايو حملة قصف واسعة على قطاع غزة اسفرت عن مقتل 126 شخصا على الأقل بينهم أكثر من 30 طفلا.