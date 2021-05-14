فريدة عثمان تتأهل إلى نهائي بطولة إينديانا للسباحة بأمريكا

تأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان إلى نهائي بطولة إينديانا للسباحة بأمريكا Tyr Pro Swim Series في منافسات سباق 100 متر فراشة، والتي تقام خلال الفترة من 12 وحتى 15 مايو الجاري وسط مشاركة نخبة من أهم أبطال السباحة في العالم.

وجاء ذلك بعد إحتلالها المركز الثامن في منافسات سباق 100 متر فراشة، محققةً زمن قدره 59,54 ثانية.

الجدير بالذكر أن فريدة عثمان قد نجحت في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو هذا العام، وذلك بعد تحقيقها الميدالية الذهبية في سباق 100 متر فراشة بزمن 58,84 ثانية ببطولة ISCA الدولية والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية في مارس الماضي.