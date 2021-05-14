تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية، اليوم الجمعة، من انتشال جثمان طفلة؛ لقيت مصرعها غرقًا في مياه بحر أبو الأخضر، التابع لمركز منيا القمح، وذلك بعد ساعات من انتشال جثمان شقيقها، والذي لقي مصرعه هو الآخر غرقًا.



وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين شقيقين في مياه بحر أبو الأخضر، التابع لمركز منيا القمح.



وتبين أنه أثناء قيام الطفل أدهم.م.ع، 6 سنوات، مُقيم بعزبة عبدالقادر التابعة لكفر شلشمون بمنيا القمح، بتسلق شجر التوت الكائنة بالقرب من ترعة مياه بحر أبو الأخضر، سقط في المياه، فيما حاولت شقيقته الكبرى إيمان، 14 سنة، إنقاذه، لكنها غرقت معه.



تم إخطار شرطة الإنقاذ النهري للبحث عن الطفلين، وتم انتشال جثة الطفل ونقلها إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، وبعدها بساعات تم انتشال جثة شقيقته واستخراجها من المياه.