 شبكة حقوقية يمنية: مقتل 17 مهاجرا إفريقيا بحريق أشعله الحوثيون - بوابة الشروق
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شبكة حقوقية يمنية: مقتل 17 مهاجرا إفريقيا بحريق أشعله الحوثيون

د ب أ
نشر في: السبت 14 مايو 2022 - 6:17 م | آخر تحديث: السبت 14 مايو 2022 - 6:17 م
أعلنت شبكة حقوقية باليمن، اليوم السبت، مقتل 17 مهاجرا أفريقيا بحادثة حريق أشعلها الحوثيون في محافظة صعدة شمالي البلاد. 

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (غير حكومية) في بيان صحفي: "نستنكر إحراق ميليشيا الحوثي محلات وخيم مهاجرين أفارقة في منطقة الرقو بمحافظة صعدة، ماأسفر عن وفاة 17 شخصاً وإصابة آخرين". 

وذكرت الشبكة أن "الميليشيا الحوثية تواصل جرائمها ضد المدنيين العزل وتعمل على تصفية من يرفض الانسياق ضمن مخططاتها الإرهابية والقتال في صفوفها أو العمل في مجال تهريب المخدرات والممنوعات العابرة للحدود ". 

وطالبت الشبكة "كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بسرعة التحرك لإنقاذ المهاجرين الأفارقة والمدنيين وتفعيل القوانين والإجراءات الدولية لحماية حقوق اللاجئين، وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في الجرائم ضد المدنيين العزل".

وبحسب تقارير أممية، يتواجد في اليمن عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الذين باتوا عالقين ويعيشون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة.

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