مدفيديف: روسيا لا تهتم باعتراف مجموعة السبع بترسيم الحدود مع أوكرانيا

علق الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف بسخرية وانتقاد على دعم الدول الصناعية الكبرى (جي 7) لأوكرانيا.

وقال ميدفيديف، اليوم السبت عبر حسابه بموقع تيليجرام، إن دول المجموعة لن تعترف "مطلقا" بتغيير الحدود الذي تريد روسيا فرضه بالقوة العسكرية، قائلا: "ببساطة بلدنا لا يهتم باعتراف مجموعة السبع بالحدود الجديدة".

وأضاف أنه في هذه الحالة فإرادة الذين يعيشون في المكان هي المهمة.

وكانت هناك تكهنات منذ عدة أسابيع حول إجراء استفتاء في أجزاء من أوكرانيا تخضع لسيطرة القوات الموالية لروسيا تمهيدا لضمها إلى الدولة الروسية.

وأشار مدفيديف إلى كوسوفو، التي يعتبرها الكرملين سابقة لتغيير محتمل للحدود، ووصف تعهد مجموعة السبع الكبرى لكييف بمواصلة إمدادها بالسلاح بأنه استمرار لـ "حرب سرية ضد روسيا"، كما وصف التخفيض المعتزم لاستيراد مصادر الطاقة الروسية بأنه "نهب" لمواطني دول مجموعة السبع الذين يضطرون الآن إلى دفع أسعار أعلى من أجل دعم "النظام الفاسد في أوكرانيا".